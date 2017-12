Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot: We zijn niet zo rot

ROTTERDAM/ASSEN - Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot is geschrokken van de klachten die bij vakbond CNV binnen zijn gekomen over de behandeling van medewerkers. "Hadden we maar eerder van de vakbond gehoord."

Medewerkers van Jaquet & De Groot maken kamers schoon van onder meer de Van der Valk-hotels in Assen, Emmen en Spier. Volgens CNV krijgen werknemers onder meer niet al hun gewerkte uren uitbetaald en heerst er een negatieve sfeer.Een woordvoerder van Jaquet & De Groot zegt dat het bedrijf zich niet herkent in de geschetste problemen, maar zich er wel voor gaat inzetten om de problemen die er zijn op te lossen. "Het is allemaal wel wat uit zijn verband getrokken. We hebben duizend medewerkers en het overgrote deel daarvan is tevreden. Maar we sluiten onze ogen niet."De woordvoerder laat weten dat men bij het bedrijf baalt dat er niet eerder klachten van medewerkers rechtstreeks bij de directie zijn gemeld. "We nemen onze medewerkers serieus. Als mensen het ergens niet mee eens zijn, dan kunnen ze dat gewoon bij ons melden. Nu gaat het op een andere manier en dat is jammer", aldus de woordvoerder.Jaquet & De Groot vindt ook dat vakbond CNV steken heeft laten vallen. "Hadden we maar eerder van de vakbond gehoord. We snappen ook niet zo goed dat CNV ons niet heeft gebeld, zodat we alles in een heel andere context hadden kunnen bespreken", vertelt de woordvoerder.Daarnaast denkt hij dat CNV nog een andere reden heeft om het schoonmaakbedrijf op deze manier in de schijnwerpers te zetten. "De vakbond wil erg graag dat hotels hun Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekenen. Als een grote partij als Van der Valk die code ondertekent, is dat natuurlijk erg goed voor CNV."Wel onderschrijft Jaquet & De Groot positief gesproken te hebben met de vakbond. "We hebben een goed gesprek gehad met CNV. We hebben nog geen inzicht dat er een substantieel deel van de medewerkers heeft geklaagd, maar wij gaan het oplossen. We zijn niet zo rot."