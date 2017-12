Goed jaar voor Drents Museum: 190.000 bezoekers

ASSEN - Bij het Drents Museum wrijven ze zich in de handen, want 2017 blijkt een goed jaar te zijn. Zeker als je naar de hoeveelheid bezoekers kijkt: de teller tikt inmiddels de 190.000 aan.

De tentoonstellingen Peredvizhniki - Russisch realisme rond Repin 1870 -1900 -, The Great Liao en de huidige tentoonstelling The American Dream bleken ware publiekstrekkers. The American Dream, de dubbeltentoonstelling in samenwerking met Kunsthalle Emden, heeft vanaf 18 november al 30.000 bezoekers getrokken.Het museum heeft ook al een nieuwe tentoonstelling klaarstaan. 'Iran: Bakermat van de beschaving' zal vanaf 17 juni te zien zijn.