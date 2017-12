Deel dit artikel:











Vuurwerkpistolen en illegaal vuurwerk in beslag genomen bij grenscontrole Vuurwerkpistolen zijn verboden in Nederland (foto: Politie Noord-Nederland)

ZWARTEMEER - Langs de Drentse zuid-oostgrens met Duitsland heeft de politie vandaag een vuurwerkcontrole gehouden. Meerdere keren legde de politie beslag op illegaal vuurwerk, dat mensen vanuit Duitsland Nederland binnen probeerden te krijgen.

Daarnaast werd ook een aantal vuurwerkpistolen in beslag genomen. In Nederland zijn de niet van echt te onderscheiden pistolen verboden, maar in Duitsland kun je ze gewoon kopen.



Ook nam de politie zwaar illegaal vuurwerk in beslag en werden meerdere mensen bekeurd, omdat ze meer dan de toegestane 25 kilogram consumentenvuurwerk in hun auto hadden.



De politie kondigt aan de komende tijd op meerdere plekken langs de grens te blijven controleren.