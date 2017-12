Deel dit artikel:











Drenthe200: Meijering wint bij dames, Van Leeuwen prolongeert fatbike-titel Bij de dames won Daniëlle Meijering (foto: Drenthe200) Cor van Leeuwen prolongeerde zijn fatbike-titel (foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Cor van Leeuwen uit Borger is tijdens de Drenthe200 opnieuw Nederlands kampioen fatbike geworden. Daniëlle Meijering uit Zwolle won de wedstrijd over 200 kilometer bij de vrouwen.

Van Leeuwen won vorig jaar ook in Roden. Na 10:05:58 kwam hij over de finish. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar Ynte de Vries uit Deventer en Jeffrie van der Velde uit Borger.



Meijering, die uitkomt voor wielervereniging De Kannibaal uit Peize, finishte in een tijd van 10:48:44. Dat was vijftien seconden sneller dan nummer twee Diana Boeser uit Schoonoord. Amanda Slot uit Goor werd derde.