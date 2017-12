Deel dit artikel:











Roy Eefting Nederlands Kampioen scratch Roy Eefting (foto: Vlasman Cyclingteam)

BAANWIELRENNEN - Drie keer is scheepsrecht voor Roy Eefting op het Nederlands Kampioenschap baanwielrennen. Na het brons op het omnium en het zilver op de individuele achtervolging won hij vanavond goud op de scratch.

Geschreven door Karin Mulder

In het Sportpaleis in Alkmaar ging het zilver naar Jan Willem Schep. Het brons was voor Wim Stroetinga.



Voor Eefting zijn de medailles extra belangrijk met het WK baanwielrennen in Apeldoorn in het vooruitzicht dat eind februari wordt verreden. Morgen volgt voor de renner uit Grolloo nog de puntenkoers.