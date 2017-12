FNV zette Kamerlid Moorlag zwaar onder druk

ASSEN - Vakbond FNV heeft in de week voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart dit jaar de PvdA en toekomstig Kamerlid William Moorlag zwaar onder druk gezet.

Dat meldt het Algemeen Dagblad . Als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen, huurde Moorlag werknemers met een arbeidsbeperking in via een schijnconstructie. De PvdA-politicus moest tot een schikking komen over de schijnconstructie. Zou er geen schikking komen, dan dreigde de vakbond de publiciteit te zoeken met negatief nieuws voor de PvdA.Dit blijkt uit mailverkeer waarover de krant beschikt. De PvdA-top was op de hoogte van het rumoer rond Moorlag. Volgens de FNV was het niet de bedoeling om de PvdA onder druk te zetten.De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, verzamelde meer dan 750 handtekeningen voor een ledenraad over de positie van Moorlag. Dat is genoeg om zo'n ledenraad aan te vragen. Moorlag zelf wil nog niet reageren, zo liet hij weten op Twitter.