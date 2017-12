Gemeente Hoogeveen en jeugd Elim maken afspraken over jaarwisseling

ELIM - De gemeente Hoogeveen en de jeugd uit Elim hebben afspraken gemaakt over de jaarwisseling in het dorp.

Vorig jaar braken op Nieuwjaarsnacht rellen uit in Elim. Een groep van ongeveer zeventig jongeren bekogelde politie en brandweer met vuurwerk en flessen toen die een in brand gestoken keet wilden blussen. De ME werd opgetrommeld en voerde charges uit.Negen jongeren werden opgepakt."Iedereen in het dorp was geschrokken en er is gezegd dat gaan we niet weer meemaken", vertelt burgemeester Karel Lohuis. "Ook jongeren willen niet dat het nog een keer uit de hand loopt. Op initiatief van verschillende organisaties uit het dorp hebben we samen met jongeren afspraken gemaakt en vastgelegd wat wel en wat niet kan.""We zorgen ervoor dat er zand wordt gestrooid op de rotonde en dat er een container wordt neergezet en in die container mag gebrand mag worden. En dan alleen materiaal wat mag. Er is een aantal jongeren dat er toezicht op houdt en er voor zorgt dat het netjes gebeurt. Dus het feest kan doorgaan", aldus Lohuis.