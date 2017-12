Vakbond trok al eerder aan de bel bij omstreden schoonmaakbedrijf

ASSEN - Vakbond CNV heeft wel degelijk eerder aan de bel getrokken bij schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot over de klachten van werknemers.

Dat zegt CNV-bestuurder Jan Kampherbeek. Medewerkers van Jaquet & De Groot maken kamers schoon van onder meer de Van der Valk-hotels in Assen, Emmen en Spier. Volgens CNV krijgen werknemers onder meer niet al hun gewerkte uren uitbetaald en heerst er een negatieve sfeer.Het schoonmaakbedrijf laat weten geschrokken te zijn van de klachten en zegt dat CNV eerder aan de bel had moeten trekken. Volgens Kampherbeek is dat ook wel gebeurd. "Wij hebben in het verleden best over een aantal dingen contact gehad, maar dat leidde nooit tot aanpassingen. Iemand uit Emmen die ziek was moest bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts in Rotterdam. Voor die mevrouw werd dat opgelost, maar twee weken later moest iemand uit Slochteren weer naar Rotterdam. Daarom hebben we het nu wat groter aangepakt."Jaquet & De Groot erkent overigens dat er problemen binnen het bedrijf zijn, maar zegt dat het overgrote deel van de werknemers tevreden is. "Het aantal klachten is veel te groot en de problemen zijn zo structureel dat je niet kunt zeggen dat het om incidenten gaat", aldus Kampherbeek.Hoe nu verder? CNV en Jaquet & De Groot hebben al een eerste gesprek gehad. "Wij hebben daar een aantal zaken neergelegd waar we afspraken over willen maken en daar komt het schoonmaakbedrijf begin januari op terug", zegt Kampherbeek. "Die afspraken moeten we dan bekendmaken binnen het bedrijf en daarna gaan wij volgen of ze nageleefd worden."