Populariteit Kuiertocht neemt flink toe

HOOGEVEEN - Wie naar de Kuiertocht in Hoogeveen kwam, kon onder meer een verlichte landingsbaan meemaken, een verlichte man zien die uit het water omhoog schiet en harmoniezangers horen. En dat alles voor het goede doel, georganiseerd door de Rotary club Hoogeveen..

"Vorig jaar was de tocht een enorm succes, dus dit jaar wilden we er graag mee door", vertelt Jan Mark Dierckxsens van de Rotary. "De route is 7 kilometer, maar er gebeurt wel continu iets."Het succes van vorig jaar uitte zich in een bezoekersaantal van 1500. Dit jaar zijn daar nog eens 1000 mensen bij gekomen. "We hadden dat echt niet verwacht", zegt Dierckxsens.Van het Activium loopt de groep naar het water achter het sportveld van Maxx Sports & Events, waar een brug is aangelegd. "Anders zou de wandeling veel te lang worden", vertelt Dierckxsens. Uit het water komt een man op een Flyboard omhoog: een soort waterjetpack. Hij is gehuld in lichtjes.Even verderop, bij het vliegveld, is een lichtshow georganiseerd door lichtkunstenaar Martin Boverhof. Langs het vliegveld is een landingsbaan van lichtjes gemaakt. De bezoekers die daar lopen, krijgen een beleving alsof er een Boeing gaat landen. "Dit vind ik wel een van de hoogtepunten", vertelt Dierckxsens.Naast deze twee spectaculaire aspecten zijn er langs de route ook vuurspuwers te zien en foodtrucks te vinden met onder andere oliebollen, warme chocolademelk en likeur met kaas. Er zijn veel positieve reacties te horen over de opzet.Het goede doel waar de tocht voor georganiseerd wordt, is de Beweegtuin in Hoogeveen. Dat is een tuin waar gymnastiektoestellen staan en mensen gebruik van kunnen maken. "We zijn met zo'n 45 mensen bij de Rotary en iedereen mocht een idee inbrengen. Dit idee heeft uiteindelijk gewonnen", aldus Dierckxsens. Vorig jaar is er een selfiebeeld geschonken aan de inwoners van Hoogeveen.