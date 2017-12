Stelling: Een keer per jaar moet je mogen knallen

ASSEN - Kanonslagen, ratelbanden, vuurpotten en vuurpijlen. We knallen in Nederland tijdens de jaarwisseling weer voor zo'n 60 miljoen euro vuurwerk de lucht in. En veel Drenten doen daar enthousiast aan mee. Moet kunnen toch?

Niet iedereen is het daarmee eens en de weerstand tegen vuurwerk groeit. Vorig jaar waren er bijna vijfhonderd gewonden en viel er een dode. Artsen roepen op tot een totaal verbod op consumentenvuurwerk en burgemeesters willen alleen nog siervuurwerk toelaten en een verbod op zware knallers.Wat vindt u? Is een verbod op vuurwerk terecht, of is het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw een traditie die in stand gehouden moet worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging onze stelling over oliebollen. We vroegen u of u uw eigen oliebol het lekkerste vond. Bijna 73 procent was het daarmee eens. Er stemden 1.235 mensen.