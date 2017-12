Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 31 december 2017

Er zijn weinig bluesactiviteiten in Drenthe waarbij Koert Broersma niet aanwezig is. Als pr-medewerker, vrijwillig uiteraard, van het C+B Museum volgt hij de ontwikkelingen. En ook als muziekliefhebber uiteraard. Daarom is hij te gast in de laatste aflevering van Harry’s Blues in 2017. Hij kijkt terug op een jaar vol bluesmuziek in Grolloo, Spijkerboor, Amen, Assen, Borger, Hoogeveen en Meppel. En natuurlijk op al die andere lokaties in bluesprovincie nr. 1: Drenthe.