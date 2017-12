Carbidschieten Zwartemeer en Noordbarge gaat gewoon door

NOORDBARGE/ZWARTEMEER - De bestuursrechter in Groningen heeft een verzoek tot een verbod op carbid schieten in Zwartemeer en Noordbarge afgewezen.

Reden is dat er geen besluit aan ten grondslag ligt. Het schieten van carbid valt onder de algemene regels; er is geen specifiek besluit of het wel of niet mag op bepaalde locaties.De gemeente Emmen voerde aan dat er geen lijst van locaties is en dat een melding niet verplicht is. Via handhaving wil de gemeente problemen voorkomen."Handhaven gebeurt juist niet", zei Jan de Vries uit Noordbarge, die namens de belangengroep Artikel 238 de zaak had aangespannen. Volgens de belangengroep zorgt carbidschieten voor overlast.De rechter zei niet over de handhaving te gaan, maar riep partijen op afspraken te maken daarover.De gemeente Emmen wilde wel toezeggen vier keer in Noordbarge te zullen gaan kijken. Over de locatie Zwartemeer zei de advocaat van de gemeente eerst te willen overleggen met de burgemeester.Jan de Vries van belangengroep Artikel 238 wil nu via een bodemprocedure toch proberen het carbidschieten aan te vechten.