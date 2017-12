Deel dit artikel:











Nieuwe Max Verstappen komt uit Westerbork Nick gaat voor plek 1 (Foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Nick (8) poseert tussen de pitspoezen (Foto: nickfietenkarting)

WESTERBORK - De achtjarige karter Nick Fieten uit Westerbork heeft zich geplaatst voor de finale van de Formido Talentscouting 2017. Het racetalent heeft maar een doel: in de Formule 1 rijden. Net als Max Verstappen, al is dat is niet zijn idool.

Geschreven door Dylan de Lange

Ruim vierhonderd jonge coureurs tussen de 7 en 10 jaar deden een poging om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten op het kartcircuit in Lelystad. Nick Fieten is uiteindelijk een van de vijf snelsten. Hij strijdt op zaterdag 12 januari in de landelijke finale om de eerste prijs.



'Verstappen? Liever Hamilton'

Op de vraag wie zijn grootste idool is geeft Nick een verrassend antwoord: "Hamilton. Die wordt altijd eerste. Max Verstappen valt meestal uit. Daarom kies ik Hamilton. Aan Max heb je niet zoveel."



"Het is mijn droom om in de Formule 1 te rijden, maar de Formule E mag ook", aldus Nick. "Dat is met alleen maar elektrische auto's. Die rijden harder en trekken veel sneller op, maar Formule 1 lijkt me het leukst." Nick wil dat bereiken door eerst Formule 3 te gaan rijden. "Dat moet wel lukken. Dat weet ik wel zeker."



Maar eerst de finale van de Formido Talentscouting. Daarover is de jonge coureur nuchter: "Als het niet lukt heb ik een heel leuke tijd gehad en als het wel lukt is het ook leuk."