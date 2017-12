Jumbo maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden

BEILEN - Jumbo heeft met zijn eigen ondernemingsraad een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de distributiecentra, waaronder die in Beilen.

Die afspraken moeten de cao vervangen die in april dit jaar afliep.Het supermarktbedrijf liet afgelopen voorjaar al weten niet meer met de vakbonden om de tafel te gaan voor afspraken over onder meer de salarissen. Jumbo zag "geen heil meer" in de opstelling van de bonden. De buitenspel gezette FNV en CNV reageerden woest. In onder meer het distributiecentrum in Beilen gestaakt.Jumbo benadrukt dat bij het opstellen van deze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling wel nadrukkelijk rekening is gehouden met de stem van het personeel. Er is twee maanden "intensief onderhandeld" om tot het huidige akkoord op hoofdlijnen te komen. Om "rust en duidelijkheid te scheppen" krijgen de nieuwe afspraken daarbij een langere looptijd van vijf jaar.Op detailniveau moet de regeling nog wel verder worden uitgewerkt. FNV-bestuurder Debbie van Leiden wijst erop dat de deal ook nog door het personeel zal moeten worden ondertekend. Gebeurt dit niet, dan blijft volgens haar de oude cao van toepassing. ,,Als alles van de regeling bekend is, dan is het aan de medewerkers om die wel of niet te tekenen'', aldus Van Leiden.De bonden eisen ook nog een half miljoen euro schadevergoeding van Jumbo voor het schenden van stakingsrecht. Tijdens de stakingen bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden eerder dit jaar zou de leiding van het bedrijf tegen de regels in hebben geschoven met uitzendkrachten. Komt de supermarktketen niet voor 4 januari over de brug, dan willen FNV en CNV naar de rechter stappen.