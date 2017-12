Marije Joling meldt zich af voor 1.500 meter op OKT

SCHAATSEN - Schaatsster Marije Joling uit Assen doet tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi in Heerenveen vanavond niet mee aan de 1.500 meter.

Joling heeft zich afgemeld. Woensdag liet ze dat al doorschemeren, na een teleurstellende prestatie op de 3.000 meter. Ze werd elfde. "Op de 1.500 meter heb ik zó niks te zoeken. Het lijkt wel of ik niet meer weet hoe ik moet schaatsen", aldus Joling na afloop van die rit.Met haar afmelding is er een einde aan haar seizoen gekomen en gaat Joling definitief niet naar de Winterspelen, in februari in Pyeongchang.