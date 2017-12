Drenthe200 was een veldslag: slechts een derde haalt de finish

RODEN - Van de ruim 1.300 mountainbikers die begonnen aan de ultramarathon Drenthe200, kwamen er gisteren slechts 480 over de finish.

Tijdens de vorige twee edities van de mountainbikewedstrijd over 200 kilometer haalde negentig procent nog de eindstreep. "Dat zegt wel wat over de omstandigheden", zegt organisator Johan Wekema. "Die waren super zwaar."De eerste uren van de wedstrijd waren de omstandigheden nog goed. "Maar na een uur of vijf à zes begon het te regenen, er viel natte sneeuw, wat hagel en het begon harder te waaien", zegt Wekema. "Toen werd het wel behoorlijk dramatisch. Mensen raakten onderkoeld en stapten uit. Sommigen hadden nog maar een lichaamstemperatuur van 34 graden, daar is het Rode Kruis dan wel even mee bezig. Eén man is nog naar het ziekenhuis gebracht omdat hij maar een lage temperatuur bleef houden."De laatste finisher kwam om vijf seconden voor middernacht over de streep. "Precies op tijd, want je moest voor twaalf uur finishen. Die heeft achttien uur op de fiets gezeten. Maar hij was nog vrij monter", aldus Wekema.