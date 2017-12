Aardbevingsslachtoffers bundelen krachten in Drents Gasberaad

ZUIDLAREN - Drenthe moet net als in Groningen een gasberaad krijgen, vindt John Franke uit Zuidlaren. Het gasberaad is een vereniging waarin belangenorganisaties en mensen met aardbevingsschade samen optrekken om hun gelijk te krijgen bij de NAM.

"Het gasberaad gaat niet de barricades op, maar zorgt ervoor dat mensen geïnformeerd blijven", vertelt Franke.John Franke stelt zelf gedupeerd te zijn door de NAM. Zijn huis heeft flinke scheuren na de aardbeving van december 2016 in Zuidlaren. "Je merkt dat de problematiek ook in Drenthe toeneemt."De politieke partij Leefbaar Tynaarlo organiseerde in het begin van dit jaar een bijeenkomst voor inwoners van Zuidlaren. Het dorp werd eerder getroffen door een aardbeving met een kracht van 2.4 op de schaal van Richter. "Na die bijeenkomst hebben zeventig mensen met schade zich bij ons gemeld", zegt Franke, die ook op de kandidatenlijst van Leefbaar Tynaarloj staat.Franke hoopt dat mensen uit heel Drenthe zich aansluiten bij de nieuw op te richten vereniging. "Dit speelt namelijk niet alleen in Zuidlaren, maar op veel meer plaatsen in Drenthe." Het is de bedoeling om het Drents Gasberaad in de tweede helft van januari op te richten tijdens een bijeenkomst.