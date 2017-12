Schoonmakers: We willen ons verhaal vertellen, maar wel anoniem

ASSEN - Ze spreken allemaal van slechte werkomstandigheden, te weinig betaald krijgen door hun baas en soms zelfs over intimidatie. De reacties van werknemers en ex-werknemers van schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot wijzen allemaal dezelfde kant op.

Vakbond CNV opende een meldpunt voor misstanden in de schoonmaak. En dan met name bij het bedrijf Jaquet & De Groot uit Rotterdam: verantwoordelijk voor de schoonmaak van hotelkamers van veel Van der Valk hotels. In Drenthe gaat het om de hotels in Emmen, Spier en Assen.Sinds het nieuws over het schoonmaakbedrijf, komen er op de redactie van RTV Drenthe meerdere reacties binnen. En vaak willen ze niet met naam en toenaam in het nieuws, omdat ze bang zijn dat praten consequenties zal hebben.Schoonmakers hebben tien minuten de tijd om een kamer schoon te maken. Als er een nieuwe gast komt, dan hebben ze vijf minuten extra. Te beginnen 's morgens om 10.00u tot 14.00u. Heb je meer tijd nodig, dan is dat voor eigen rekening. "Ook je collega's helpen mag in dat geval niet", zegt één van de schoonmakers.Dan zijn er ook nog de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden, zo zegt één van de schoonmakers die anoniem wil blijven. Deze persoon werkte in een hotel in Drenthe. "We moesten met een bekertje wat water op de vloer van de badkamer in de hotelkamer gooien en dan met een vieze handdoek de boel schoonmaken. Soms zelfs met een vieze kussensloop. Een stofzuiger hadden we niet. Echt schoon zijn de kamers niet en als je er over klaagde, dan werd je gepest of naar huis gestuurd."Daarom laten deze schoonmakers het wel om hun leidinggevende kritiek te leveren. Dan ben je aan de beurt. "Er is mij zelfs gezegd dat als ik bleef klagen of het naar buiten zou brengen, dat ik dan de toiletten met een tandenborstel moest schoonmaken."Volgens CNV vakbondsbestuurder Jan Kampherbeek zijn deze verhalen heel herkenbaar. "We horen dit vaak. Er stromen vaak mensen door naar een leidinggevende functie bij een schoonmaakbedrijf die daar niet de scholing voor krijgen en ook niet weten hoe ze met mensen om moeten gaan. Bovendien voelen ze de druk van boven om zo goedkoop mogelijk te werken. Dat wordt ook ingegeven door de opdrachtgever. In dit geval Van der Valk hotels."Ziek worden als schoonmaker kan je je baan kosten. Zeker als je ziek wordt in je proeftijd. "Ik woon en werk in Drenthe, maar moest naar de bedrijfsarts in Rotterdam. Dan moet je daar tussen 8.00 en 9.00 uur zijn. Ik belde of het later kon omdat ik mijn dochter naar school moet brengen, maar dat kon allemaal niet. Ziek zijn kan je je baan kosten."Het CNV heeft inmiddels verschillende eisen neergelegd bij het schoonmaakbedrijf. Dat wil niet voor de microfoon reageren, maar zegt wel in januari met een antwoord te komen. Ze laten telefonisch weten dat ze graag eerder reactie hadden gehad over de probleem zoals die door de vakbond worden geschetst.Veel van de schoonmakers die reageren, zeggen ook veel te weinig betaald te hebben gekregen. "Je moet 's morgens inchecken en weer uitchecken als je klaar bent. Daarna zie je de urenbriefjes niet meer terug. Achteraf blijkt dan dat je te weinig hebt gekregen. In mijn geval gaat het om honderden euro's. Maar je kan de briefjes niet meer controleren." Soms komt er een advocaat aan te pas om alsnog het geld te krijgen.Ze balen om verschillende redenen om wat ze overkomt. Ze zijn het gesjoemel met werkbriefjes zat en willen het loon hebben waar ze recht op hebben. "Ik weet niet of mijn reactie consequenties zal hebben, maar ik ben blij dat het een keer goed wordt onderzocht". "Ik werk er inmiddels niet meer en daar ben ik blij om. Wat een gestress met die uren."