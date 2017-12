De Drentse natuur in 2017: afvaldumpingen en de zeldzame inktviszwam doet het goed

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Daarom zetten wij het natuurnieuws van het afgelopen jaar voor je op een rij. Vandaag de maanden oktober, november en december.

Wil je weten wat nog meer gebeurde. De terugblik op januari, februari en maart vind je hier . Voor april, mei en juni kun je hier terecht. En het natuurnieuws uit juli, augustus en september lees je hier Vogelliefhebbers konden begin oktober hun hart ophalen. Net over de grens bij Zwartsluis werd de keizerarend gezien. De roofvogel werd voor het laatst in 2005 in Nederland gezien.Horden vogelaars spoedden zich naar de Weerribben, waar de vogel cirkels vliegt, hoog boven het Nationaal Park. De vogelaars hebben zich in rijen opgesteld in de buurt van Heetveld, met telescoop, camera en verrekijker in aanslag.Lees hie r meer.Een bijzondere waarneming in Roden. Daar werd halverwege oktober de waterspreeuw gezien.Hoewel de vogel Nederland niet als leefgebied heeft, duikt hij bijna elk jaar wel een keer op in Nederland. Hij leeft langs beken en rivieren en eet larfjes en kleine waterdieren.Lees hie r meer.Hij was al ruim een halve eeuw niet meer in Drenthe gezien: de kleinste egelskop. Deze zomer dook hij weer op in De Onlanden.Vroeger kwam hij vrijwel overal in de Kop van Drenthe voor. Totdat de plant in 1953 voor het laatst gezien werd.Lees hier meer.​De wolf die begin 2017 werd doodgereden bij Veeningen werd in oktober geprepareerd in het Duurzaamheidscentrum in Assen. En het publiek mocht meekijken."De vacht is opmerkelijk gaaf", vertelde preparateur Bas Perdijk aan de kinderen en hun ouders die komen kijken. "Hij heeft alleen een kaal plekje op zijn neus", laat hij zien. "En hij had een hele grote dikke staart."Lees hier meer.Veel otters werden in 2017 slachtoffer van het verkeer. In oktober stond de teller aan het eind van de maand op elf."Het laat zien dat het goed gaat met de otter", zegt persvoorlichter Imke Boerma, van Staatsbosbeheer. "We zien inderdaad een duidelijke toename van het aantal aanrijdingen met otters, maar er zijn nu ook meer otters dan een paar jaar geleden."Lees hier meer.Kruisbekken weten Drenthe goed te vinden. Door een voedseltekort in Noord- en Oost-Europa kwamen ze eind oktober massaal naar ons toe.Kruisbekken zijn een soort vinken die vooral zaden van naaldbomen eten. Met hun gekruiste snavel peuteren ze de kegels van sparren, dennen en lariksen open.Lees hier meer.De zeldzame inktviszwam is begin november zeker al op acht plekken in Drenthe gezien. De zwam lijkt op een inktvis met felrode tentakels. De zwam groeit uit een ei en stinkt naar kadavers. Hij is zeer zeldzaam en staat op de Rode Lijst."Het is een spectaculaire soort en mensen worden er terecht enthousiast van", zegt paddenstoelenkenner Eef Arnolds.Lees hier meer.De kleine ijsvogelvlinder is na 34 jaar terug in Drenthe. De vlinder is dit jaar opgedoken bij Dalen. Dat maakte de Vlinderwerkgroep Drenthe bekend tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt.Lees hier meer.Vandalen hielden eind november huis in de uitkijktoren van het Fochteloërveen. De planken werden van de toren getrapt en ook de glazen kijkwand werd met grof geweld bewerkt.Op de plek werden ook lege drankblikjes en zakjes wiet gevonden. "De conclusie die je hieruit kunt trekken is dat mensen zich vervelen en dan dit soort dingen gaan doen", vertelde boswachter Marjan Dunning.Lees hier meer.De omstandigheden waren in het eerste weekend van december ideaal voor ijshaar, een bijzonder natuurverschijnsel dat niet vaak te zien is.De temperatuur moet namelijk net onder het vriespunt zijn en er is vochtige lucht voor nodig.Lees hier meer.Nederland was het afgelpen jaar populair bij de grote barmsijs. Het vogeltje uit Scandinavië weet ook onze provincie goed te vinden.De 'invasie' van de grote barmsijs heeft volgens vogelringer Rinus Dillerop vooral te maken met de tot nu toe zachte temperaturen in ons land. "In Scandinavië is het nu al erg koud en heerst er voedselschaarste, maar bij ons is er nog volop eten te vinden."Lees hier meer.In natuurgebied De Onlanden werd begin december een purperreiger gezien. Dit is uitzonderlijk omdat de vogel normaal gesproken in augustus en september vertrekt naar West-Afrika om daar te overwinteren."Het is gokken waarom deze reiger nog hier is", zegt Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden. "Het is in ieder geval geen verdwaald jong. Misschien is hij ziek of hij vindt hier voldoende voedsel en blijft hangen."Lees hier meer.Vier maandan later dan gepland, gaat in december de uitkijkentoren in de Onlanden open.Hij is 25 meter hoog en bezoekers kunnen uitkijken van het Fochtelöerveen tot de stad Groningen. "Gigantisch, zo'n uitgestrekt gebied!" zegt boswachter Bart Zwiers enthousiast.Lees hier meer.Hij vliegt over onze provincie, maar broeden doet hij er bijna nooit. Tot dit jaar. Toen besloot de rode wouw een nest te bouwen in de buurt van Vledder.De rode wouw is een Europese roofvogel die lange tijd zeer zeldzaam was in Nederland. Sinds 2014 broedt de rode wouw ook in Nederland.Lees hier meer.Aan het eind van het jaar 2017 kreeg de Drentse natuur te maken met een reeks afvaldumpingen. Zo werden er bij Borger onder andere tv's gedumpt. Bij Langelo werd tuinafval achtegelaten en bij Emmen ging het om een tv's en radio's.Bij Norg werd een grote berg drugsafval gedumpt. Omdat het om chemische drugs ging, heeft het waarschijnlijk schadelijke gevolgen voor de natuur. Medewerkers van het Dwingelderveld kregen te maken met gedumpt bouwafval.