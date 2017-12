Deel dit artikel:











Dit zijn de populairste ROEG!-tweets in 2017 Beelden van de oehoe's waren het populairst op Twitter (Foto: Hans Hasper)

Cameravalbeelden van oehoe's in Duitsland, de kleine ijsvogelvlinder die terug is in Drenthe en boswachter Pauline Arends die enthousiast wordt van korstmossen. Dit zijn de populairste tweets van 2017.