'Als dit gek zijn is, hoop ik nooit weer klaar te worden' Jan Roelof Kruithof wint elf keer de alternatieve elfstedentocht

SCHAATSEN - Op z'n 81e verjaardag werd Jan Roelof Kruithof twee weken geleden thuis in Havelte onderscheiden met de Gouden Speld van de KNSB. Samen met familie en vrienden kijken we in het programma De Warming Up terug op zijn imposante schaatscarrière

Geschreven door Karin Mulder

Kruithof is de koning van de 200 kilometers. Zo won hij elf keer de alternatieve elfstedentocht en vier keer de Oldambtrit. Daarnaast is hij houder van het wereldduurrecord. In één etmaal schaatste hij ruim 655 kilometer. Een record dat waarschijnlijk nooit meer verbeterd gaat worden.De één heeft er bewondering voor, de ander verklaart hem voor gek. Maar Kruithof maakt het allemaal niks uit. "Als dit gek zijn is, hoop ik dat ik nooit weer klaar word".



Twee nieuwe knieën

"Hij is niet makkelijk voor zichzelf, maar ook niet voor een ander", zegt z'n trainingsmaatje Henk Schreurs. "Hij zal tijdens een training nooit op je wachten." Zoon Alco is in het dagelijks leven fysiotherapeut. Hij denkt dat z'n vader niet extreem veel geleden heeft van al die honderden kilometers op de fiets en op de schaats. "Als je naar z'n knieën kijkt was het misschien niet gezond wat hij allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft inmiddels nieuwe knieën en hij is weer begonnen met hardlopen. Al met al was het waarschijnlijk helemaal niet zo slecht, maar het kan misschien wel wat minder", aldus Alco Kruithof.



Dromen van de Elfstedentocht

Ondanks 'z'n harde kop' is hij emotioneel als het over zijn vrouw Jantina gaat. Zij overleed in 2013 aan de gevolgen van een hersentumor. Toch heeft hij het sporten weer opgepakt, want hij droomt ervan om nog één keer de Elfstedentocht in Nederland te rijden.