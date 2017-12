Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? De Carbidboys hebben de melkbussen dit jaar weer klaarstaan (foto: www.carbidboys.nl)

ASSEN - Nog even en de vuurpijlen vliegen de lucht weer in. Naast genieten van het vuurwerk, zijn er de komende dagen vele andere activiteiten in in Drenthe rondom Oud en Nieuw. Hier een greep uit de evenementen.

Oudejaarsronde Sleen

Voor wie graag de benen wil strekken aan het eind van het jaar, biedt de dorpswandeling in Sleen wellicht uitkomst. Tijdens de wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het dorp en neemt de deelnemers mee langs unieke plekjes. Tijdens de tocht zijn de midwinterhoornblazers zowel te horen als te zien. Vertrek: 30 december om 11.00 uur bij Tourist Info Sleen, waar deelnemers zich ook kunnen opgeven. Dit kan tot en met 29 december.



Snert- en glühweinmarkt

Voor een warme hap en dito drankje kan men zaterdag 30 december terecht op het Koopmansplein in Assen. Daar staan koppen snert, glühwein en chocolademelk klaar voor iedereen die kennis wil maken met de activiteiten van de FNV. Die kennismaking koppelt de vakbond aan activiteiten.



Bezoekers kunnen onder meer hulp krijgen bij het invullen van aangifte inkomstenbelasting en het organiseren van bijeenkomsten. Ook het verbreden van het netwerk speelt een belangrijke rol tijdens de sfeervolle samenkomst. Deze vindt plaats van 10:00 tot 15:00 uur.



ATB Oliebollentocht

Het zweet op je voorhoofd fietsen en als beloning een vette hap. Bij de ATB Oliebollentocht worden mountainbikers na afloop beloond met gratis oliebollen. Deelnemers fietsen over het pittige parcours van verrassende verbindingsstroken. De tocht is dertig of vijftig kilometer en start op 30 december tussen 09.00 en 10.00 uur bij Clubhuis De Peddelaars in Hoogeveen.



Carbidschieten Zevenhuizen

Zo'n honderd melkbussen staan op oudjaarsdag opgesteld in Zevenhuizen. De Carbidboys gaan namelijk ook dit jaar knallend het jaar uit. Helemaal omdat ze dit jaar 25 jaar bestaan. In 1992 begon een groep vrienden met het carbidschieten en inmiddels wordt het evenement bezocht door zo'n 1500 bezoekers. Traditioneel is het weiland bij Veldstreek 4 decor voor dit decibelfeest.



Nieuwjaarsduik

Ook dit jaar dompelen dappere deelnemers zich op 1 januari in het ijskoude water. Drenthe telt negen nieuwjaarsduiken. Hieronder een overzicht.



Assen: Recreatiegebied Baggelhuizen 13.15 uur



Beilen: IJsbaan Sietsenveen, 13.00 uur



Coevorden Klinkenvlierseplas, 13.30 uur



De Wijk Duik voor Doelen, 14.00 uur



Drouwenerveen: survivalvijver, 14.00 uur



Erm: Ermerstrant, 12.00 uur



Koekangersveld: Struunpad bij de Grote Poel, 12.00 uur



Roden: Ronostrand, 14.00 uur



Zeijen: IJsbaan, 14.00 uur