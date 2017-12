Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Kruithof moet nog jaren interviews geven Derksen over Kruithof (foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Jan Roelof Kruithof.

Derksen volgde Jan Roelof Kruithof op de voet. Niet vanwege het schaatsen, maar vanwege zijn interviews. Onlangs werd Kruithof 81 jaar, maar Derksen hoopt nog jarenlang op interviews met de oud marathonschaatser.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.