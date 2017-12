De Drentse natuur in 2017: Boswachter wil weg opheffen en zeldzame vleermuis

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Daarom zetten wij het natuurnieuws van het afgelopen jaar voor je op een rij. Vandaag de maanden juli, augustus en september.

Wil je weten wat nog meer gebeurde. De terugblik op januari, februari en maart vind je hier. Voor april, mei en juni kun je hier terecht.Provinciale Staten steunde begin juni unaniem de motie van GroenLinks waarin Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om met een plan te komen om de teruggang van de vlinders, bijen en insecten tegen te gaan.Ook moet er gekeken worden hoe de bermen en slootkanten weer meer beplant kunnen worden.Lees hier meer.Op de weg De Zwatte bij Elp worden zo veel dieren doodgereden, dat hij volgens boswachter Evert Thomas maar moet worden opgeheven. "Die weg is niet noodzakelijk als verbindingsweg en vormt een risico voor alle dieren die daar leven."Volgens de boswachter zijn vooral adders, hagedissen en hazelwormen slachtoffer. "Adders en hagedissen zijn geen dieren die door tunnels gaan. Die willen in het zonnetje zitten. Zo'n weg is dan aantrekkelijk, want het asfalt is lekker warm."Lees hier meer.De regels voor het varen met luchtballonnen boven het Zuidlaardermeergebied worden strenger. Het gebied behoort tot de Natura2000-gebieden en daarvoor gelden strenge regels.Natuurbeschermers trokken aan de bel nadat er in een maand tijd drie incidenten waren gemeld van luchtballonen die te laag over het gebied gingen. Op 10 juni maakte een luchtballon zelfs een noodlanding in het gebied. De provincie Groningen sprak van een ernstige verstoring voor zeldzame en kwetsbare broedvogels in het Zuidlaardermeer.Lees hier meer.Juni is een droge maand en dat zorgt in combinatie met het warme weer voor verschillende natuurbranden. Zo sloeg in Nieuweroord het vuur van een in de brand gestoken hoop afval over naar het kurkdroge land.In natuurgebied Aekingerzand woedde ook een brand, waarbij een stuk heide verloren ging. Ook in het Terhorsterzand bij Beilen ging een stuk natuur in vlammen op. De brand werd ontdekt door Nees Boele, die foto's wilde maken. Toen hij rook zag, belde hij 112.Lees hier meer.Onderzoekers van de Vleermuiswerkgroep Nederland vonden begin juli bij Schoonloo de zeldzame Brandts vleermuis. Het is voor het eerst dat deze soort in Drenthe is gezien.Onderzoeker Thijs Bosch ving de vleermuis. "Ze lijken heel erg op de baardvleermuis. Het beste kenmerk is bij mannetjes de penis. Die heeft de vorm van een knots, maar dan moet je dus wel heel goed kijken.”Lees hier meer.Landschapsbeheer Drenthe kwam in juli in actie voor de ringslang. Door broeihopen aan te leggen in de buurt van Langelo wil de natuurorganisatie de populatie in het Noorden vergroten.Het gaat al goed met de ringslang in Drenthe, maar met de aanleg van de broeihopen wil Landschapsbeheer Drenthe de soort net dat zetje in de rug geven dat nodig is om de populatie verder te vergroten. Bovendien wil Landschapsbeheer het gebied waar de ringslag voorkomt vergroten naar de Groningse Onlanden.Lees hier meer.In natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren wordt in 2017 zo'n acht hectare bos gekapt. De bomen moeten plaatsmaken voor heidevelden.Het heidegebied was volgegroeid met bomen. "Het open karakter is grotendeels verdwenen en dat is jammer. Vroeger zag je hier grote stukken met heide ’s zomers paars kleuren", vertelde projectleider John Dijkema van Natuurmonumenten.Lees hier meer.Op de Fochteloërveenweg die door natuurgebied het Fochteloërveen loopt, wordt halverwege augustus een dode das gevonden. In het voorjaar werden er op dezelfde weg ook al een paar dassen doodgereden.[Tweet:https://twitter.com/fochteloerveen/status/898921766676049920/photo/1]Lees hier meer.De kraanvogels in het Fochteloërveen kregen in 2017 weinig jongen. De kraanvogels zoeken natte gebieden op om te nestelen. Door de droogte van dit voorjaar waren er minder natte gebieden beschikbaar.In het natuurgebied zitten dit jaar acht kraanvogelparen. "Dit is gewoon heel weinig. Dus het is logisch dat er dan ook heel weinig jongen geboren worden", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten.Lees hier meer.De otters voelen zich thuis in Drenthe. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen blijkt dat het aantal dieren is toegenomen.Vorig jaar waren er iets van 10 tot 15 otters in Drenthe, dit jaar zijn dat er tussen de 20 en 25", vertelt Loek Kuiters van Alterra. "Ze zitten vooral aan de de westkant, bij de grens met Friesland en Overijssel. Dit zijn gebieden waar al langer otters voorkomen."Lees hier meer.Het RIVM is samen met Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in september op zoek naar dode wasbeerhonden. De hond met uiterlijke kenmerken van een wasbeer kan drager zijn van ziektes, die op mensen overdraagbaar zijn.Margriet Montizaan van het DWHC: "We hebben nog niet heel veel meldingen binnengekregen. Een stuk of tien." Voor het onderzoek zijn er meer dode dieren nodig. De wasbeerhond kan drager zijn van de vossenlintworm. "We hebben er nog een paar nodig om naar de parasiet te kijken."Lees hier meer.In heel Nederland is het een zeldzaam dier, maar in de Onlanden doet hij het goed: de waterspitsmuis. En dat is bijzonder.Waterspitsmuizen zijn de grootste spitsmuizen van Europa. Ze kunnen 110 milimeter groot worden, met een staart van tussen de 50 en 80 millimeter. Ze kunnen ontzettend goed zwemmen en duiken doordat hun haren een soort zwemvliezen aan hun poten vormen.Lees hier meer.Onder de bijen in Gasselternijveenschemond brak in september de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed uit. Enkele bijenvolken werden ontruimd.Om verdere besmetting te voorkomen, werd een vervoersverbod ingesteld.Lees hier meer.