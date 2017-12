Deel dit artikel:











Kjeld Nuis mag na toprace debuteren op de Olympische Spelen Nuis in baanrecord naar de Spelen (foto:ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis (28) uit Emmen heeft tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Heerenveen de 1.000 meter met overmacht gewonnen. De regerend wereldkampioen op deze afstand reed met 1.07.64 een nieuw baanrecord in Thialf en een nieuw wereldrecord op een laaglandbaan.

Geschreven door Karin Mulder

Nuis miste al twee keer kwalificatie voor de Spelen. Voor Vancouver en Sotchi ging het mis.



Koen Verweij finishte vanavond op gepaste afstand met 1.08.36 op de tweede plaats. Thomas Krol werd derde in 1.08.52, maar moet nog afwachten of dat genoeg is voor plaatsing voor de Spelen.



Gerben Jorritsma

Gerben Jorritsma uit Diever reed de zestiende tijd op de 1.000 meter. De 24-jarige ploeggenoot van Nuis reed 1.10.15 en bleef daarmee ver verwijderd van de kwalificatieplekken. Zijn toernooi zit erop.



Morgen 1.500 meter

Eerder in het toernooi greep Nuis naast een ticket op de 500 meter. Hij werd daar vijfde. Morgen rijdt de Emmenaar nog de 1.500 meter. Ook op die afstand is hij de regerend wereldkampioen.