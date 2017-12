Kjeld Nuis: Heel vet! Met deze tijd win ik Olympisch goud

SCHAATSEN - "Ik denk dat dit vandaag een Olympische medaille had kunnen zijn." Dat zegt Kjeld Nuis na z'n overwinning op de 1.000 meter op het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf. Met 1.07.64 mag hij zijn debuut gaan maken op de Spelen.

"Vorig jaar, toen ik wereldkampioen werd, won ik met een halve seconde voorsprong in Pyeongchang in 1.08.2. Daar snoep ik nu weer een halve seconde vanaf, dus dan heb ik een seconde op de rest. Dan reken ik mezelf misschien heel erg rijk. Maar ik denk dat dit vandaag een Olympische medaille had kunnen zijn."Met een glimlach van oor tot oor staat Nuis acht cameraploegen te woord. "Al zou de hele gang vol staan, zou het ook geen probleem zijn", jubelt Nuis. Twee keer ging het mis bij de kwalificatie voor de Spelen. De hele wereld zat op het puntje van de stoel om te kijken of de Emmenaar de mentale druk aankon. "Ja, dat heb ik wel gevoeld. Des te mooier is het dat ik het nu kan laten zien.Aan het idee dat hij op zijn 28e mag gaan debuteren op de Spelen moet hij nog even wennen. "Ja, heel vet. Het voelt nog steeds heel leuk als je dat zegt. Het besef is er nog niet. Ik heb een hele goede rit gereden en ik zie vanavond de reacties allemaal wel. Ik kan het nog niet geloven."Op zijn race was weinig aan te merken. "Ik was koeltjes bij de start en had al heel snel het goede ritme te pakken. Ik zat diep en ik bewoog goed. Ik viel de bochten goed aan, ik versnelde alles goed uit en ik reed door de finish heen in plaats van tot de finish. Gewoon een hele strakke rit."Morgen komt Nuis nog in actie op de 1.500 meter. Ook op deze afstand is hij de regerend wereldkampioen.