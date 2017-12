Deel dit artikel:











Adelinde Cornelissen: Hartstikke leuk om terug te zijn Op haar oude manage in Beilen gaf Cornelissen een clinic (foto: Persbureau Meter)

PAARDENSPORT - Dressuuramazone Adelinde Cornelissen verzorgde gisteren een aantal clinics op haar oude manage De Stroomruiters in Beilen. Ook gaf de Beilense samen met haar paard Zephyr een dressuurshow tijdens het evenement Indoor Hartje Drenthe.

"Ik heb drie ponyruiters lesgegeven Ze waren heel fanatiek en ik vond het hartstikke leuk om te doen", aldus Cornelissen.



Blije organisatie

Tientallen mensen kwamen kijken naar de clinic die Cornelissen gaf en naar de show met haar eigen paard. De organisatie is gelukkig met de komst van de ruiter die ooit op de Olympische Spelen een bronzen medaille won. "Ze is hier ook begonnen als ponyruiter en we weten allemaal wat ze bereikt heeft. Ze is ons erelid en als je dan bij de dertigste editie zo'n iemand terugkrijgt voor een clinic dan ben je heel blij", vertelt Bert Vos van de organisatie.



De amazone zelf vond het bijzonder om weer terug te zijn op de manege waar ze als klein meisje begon met paardrijden. Cornelissen: "Het is hartstikke leuk om terug te zijn. Ik heb hier van de pony's tot aan de paarden gereden en aan alle verenigingslessen meegedaan. En ook in de omgeving heb ik erg veel geoefend en gereden."