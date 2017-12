Deel dit artikel:











Meeste meldingen van autobrand in Emmen Emmen koploper aantal autobranden Drenthe (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In de provincie Drenthe waren het afgelopen jaar 24 meldingen van autobranden per honderdduizend inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van het landelijke alarmeringsnetwerk p2000. In Nederland kwamen er in totaal 4.157 meldingen. Dit zijn voornamelijk aangestoken branden. Drenthe staat daarmee op plaats twee van de noordelijke provincies. Friesland telt 22 meldingen en Groningen 26.



De regio Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland, is koploper op dit gebied. Daar staat de teller dit jaar op 143.



In Drenthe voert de gemeente Emmen de lijst aan. Daar waren 21 meldingen met betrekking tot autobrand. Daarachter komen Assen (16) en Hoogeveen (14). Dat staat in schril contrast met de stad met de meeste meldingen. In onze hoofdstad Amsterdam waren dit er namelijk 221 per honderdduizend inwoners.