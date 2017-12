Deel dit artikel:











Gaslek zorgt voor explosiegevaar bij zorgcentrum Valthermond Het gaslek werd aangetroffen in de garage van het zorgcomplex (foto: Persbureau Meter) De geëvacueerde bewoners konden vrij snel weer naar binnen (Persbureau Meter)

VALTHERMOND - Bewoners van zorgcentrum De Prinshoeve in Valthermond moesten vanavond vanwege een gaslek tijdelijk hun woning verlaten. De brandweer trof een explosieve hoeveelheid gas aan in de garage van het complex.

Uit voorzorg spoedden drie ambulances zich naar De Prinshoeve, waar tien bewoners tijdelijk uit hun woning geëvacueerd werden. Ook werd er een helikopter opgeroepen, maar voordat die arriveerde was het gevaar al geweken.



De brandweer en het energiebedrijf hadden het lek, dat was ontstaan in de meterkast in de garage, snel onder controle.