Eric Prins en CSVC na dit seizoen uit elkaar

VOETBAL - Trainer Eric Prins en CSVC gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar. "In goed onderling overleg hebben we besloten te stoppen", laat Prins weten.

Prins en Prins gaan samenwerken bij jeugd van Germanicus CVSC

De 52 jarige Prins is aan zijn vierde seizoen bij de Coevorder zaterdagclub bezig. Daarnaast is de oefenmeester ook coach bij Germanicus. Daar heeft Prins nog een contract voor anderhalf jaar.Verder is Prins ook verantwoordelijk voor de gezamenlijke jeugdopleiding van CSVC en Germanicus. Het is nog niet duidelijk of Prins ook volgend seizoen verantwoordelijk voor de opleiding zal zijn. Bij de jeugd van CSVC en Germanicus werkt Eric samen met zijn broer Geert.