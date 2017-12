'Moorlag weg uit PvdA-fractie'

ASSEN - William Moorlag moet de PvdA-fractie verlaten. Volgens het Algemeen Dagblad heeft het partijbestuur dit gisteren besloten en als 'zwaarwegend advies aan de Tweede Kamerfractie voorgelegd'.

Tegenover de krant heeft Moorlag laten weten zich eerst te willen verantwoorden voor een onafhankelijke commissie. De fractie komt vandaag of dinsdag bij elkaar om te praten over het Kamerlid dat onder vuur ligt.Inmiddels hebben verschillende fractieleden Moorlag gevraagd in het partijbelang op te stappen. Moorlag weigert vooralsnog. In dat geval dreigt een afsplitsing en telt de PvdA-fractie nog maar acht koppen.Als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen, huurde Moorlag namelijk werknemers met een arbeidsbeperking in via een schijnconstructie. Ze waren daardoor niet in vaste dienst en kregen dus een lager salaris dan de cao voorschreef.