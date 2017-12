Restaurant Fellini in Assen verkocht

ASSEN - Restaurant Fellini in Assen is verkocht. Het Italiaanse restaurant wordt overgenomen door Devy Ma, die er een all-you-can-eat-tapasrestaurant van maakt.

Volgens Dagblad van het Noorden is Ma per 1 februari eigenaar van het pand, dat nog diezelfde maand open moet gaan onder de naam Villa Tapas. Ma is daarnaast ook eigenaar van de Yume-sushirestaurants in Assen en Hoogeveen.De huidige Fellini-eigenaren, Sandra de Vrede en Dinand Timmer, zijn ook eigenaar van Liff in Assen. Volgens de krant is de verkoop van Fellini puur een zakelijke beslissing en gaat het tweetal zich nu volledig focussen op hun andere zaak.Of alle achttien medewerkers ook worden overgenomen, is nog niet duidelijk. In januari gaat Ma in gesprek met hen om te kijken wat er mogelijk is, aldus de krant.