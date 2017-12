Twee jonge kinderen overleden bij brand in Emmen [update]

EMMEN - Een 5-jarig meisje en een 6-jarig jongetje zijn vanmorgen om het leven gekomen bij een woningbrand aan de Laan van de Marel in Emmen.

Volgens de politie gaat het om een broertje en een zusje. De ouders van de twee slachtoffertjes wisten het huis uit te komen. Zij zijn met onbekende verwondingen naar ziekenhuizen in Groningen en Emmen vervoerd. Behalve het gezin waren geen andere mensen in het huis aanwezig. Wel trof de brandweer ook de hond dood aan.Het overlijden van het broertje en zusje heeft volgens de Veiligheidsregio Drenthe veel impact in de wijk. Burgemeester Eric van Oosterhout reageert geschokt op Twitter. "Vreselijk drama", schrijft hij. De gemeente regelt slachtofferhulp voor de buurtbewoners.De brand is inmiddels geblust. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.