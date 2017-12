Jan Wielink naar Raptim, De Wal naar Annen

VOETBAL - Jan Wielink wordt komend seizoen de nieuwe trainer van vv Raptim. De oefenmeester maakt de overstap van VKW uit Westerbork, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen.

Raptim en VKW komen beide uit in de 2e klasse L. VKW staat vierde (op twee punten van koploper Valthermond), terwijl Raptim onderaan staat met 3 punten uit 10 duels.In het verleden was Wielink onder andere trainer van Dalen, HODO en Hoogeveen. Raptim en Wielink zijn een overeenkomst voor de duur van één seizoen overeengekomen.Hemmo de Wal wordt de nieuwe trainer van vv Annen. De huidige trainer van ZNC volgt Jappie Tiersma op die na vier seizoenen vertrekt bij de zondagderdeklasser.De Wal was al eerder werkzaam in Drenthe, als trainer van VAKO en Asser Boys.