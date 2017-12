Buurt aangeslagen na fatale brand in Emmen: 'Ik hoorde geschreeuw'

EMMEN - De schok is groot in Emmen. Er wordt bedroefd gereageerd op de fatale woningbrand, vanochtend aan de Laan van de Marel. Bij die brand kwamen een jongetje (6) en zijn zusje (5) om het leven.

Een van die geschokte omwonenden is meneer Smit. Hij kende het gezin wel. Maakte af en toe weleens een praatje, zegt hij. "De kinderen lagen boven. Ik hoorde geschreeuw." Smit is ontdaan: "Het is een heel rare toestand. Erg."Burgemeester Eric van Oosterhout spreekt van een afgrijselijk drama. "Echt afschuwelijk", reageert hij. "Ik heb net met een buurvrouw gesproken, die was heel erg geschrokken. De hele buurt maakt een aangeslagen indruk", vertelt Van Oosterhout."In de eerste plaats denk je aan de ouders en de kinderen, maar ik ben er ook voor de omwonenden", vervolgt hij. In de loop van de dag gaat de gemeente na of mensen in de buurt slachtofferhulp willen hebben. "Dit is een enorme ramp", aldus Van Oosterhout. "Ik ben zelf ook vader. Je moet er niet aan denken..."De burgemeester zag dat de brand ook impact heeft op de hulpdiensten. "De brandweer ziet een uitslaande brand en kon niets meer doen. De jongens maken een aangeslagen indruk, de politieagenten ook."De ouders zijn overgebracht naar het ziekenhuis, omdat ze veel rook hadden ingeademd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. De vader is op de hoogte gebracht van het lot van zijn kinderen. De moeder wordt nog in slaap gehouden, vanwege onderzoek in het ziekenhuis.