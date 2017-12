Moorlag wil niet weg zonder onderzoek

ASSEN - Het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag geeft geen gehoor aan de oproep van het partijbestuur om op te stappen zolang er geen 'zorgvuldig onderzoek' is gedaan naar zijn handelen.

Dat heeft Moorlag vandaag laten weten in een verklaring. Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies heeft gewerkt.Moorlag schrijft dat hij verantwoording wil afleggen 'onder meer in de ledenraad van de PvdA'. Maar 'daaraan onlosmakelijk gekoppeld' wil hij dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar zijn functioneren als directeur van Alescon en als (kandidaat)-Tweede Kamerlid. Een commissie moet beoordelen of Moorlag over de schreef is gegaan, maar ook of de partij de erecode goed heeft toegepast, zo staat in het voorstel dat Moorlag heeft gedaan.