Halve finale Protos Weering vanavond op rtvdrenthe.nl

VOETBAL - Nog 25 clubs zijn er nog over van de oorspronkelijke 100 die een week geleden begonnen aan de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. In vijf hallen strijden die 25 clubs vanavond voor vijf finaleplekken.

De liveblog van de kwartfinale

De statistieken van de kwartfinale

Alleen de winnaars van de poules plaatsen zich voor de grote finale die volgende week zaterdag wordt gespeeld. Alle nummers 2 mogen zich woensdagavond in sporthal Angelslo in Emmen melden voor de zogeheten tussenronde, waarin de laatste finaleticket wordt vergeven.Op deze website blijft u vanaf vanavond 18.00 uur van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen in de verschillende sporthallen. Daarnaast kunt u de complete halve finale in poule Avolgen, want de camera is aanwezig in Emmen waar vv Emmen, Hoogeveen zondag, Nieuw Buinen, Beilen en SC Elim het tegen elkaar opnemen.EmmenHoogeveen zondagNieuw BuinenBeilenSC ElimMSCBergentheimHZVVDrenthinaHollandscheveldNoordscheschutRuinerwoldDedemsvaartTitanSC EricaCECDalenHardenberg'85SVBO zondagZuidwoldeDZOHGermanicusSleenZZVVDe Weide