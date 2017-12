Kjeld Nuis rijdt ook de 1.500 meter op de Olympische Spelen

SCHAATSEN - Na de 1.000 meter van gisteren, mag Kjeld Nuis (28) uit Emmen ook de 1.500 meter rijden op de Olympische Spelen in Pyeongchang.

In een rechtstreeks duel versloeg hij Koen Verweij. De titanenstrijd leverde de tweede en derde tijd ooit in Thialf gereden op. Wereldkampioen Nuis zegevierde nipt in 1.43,48."Het ging goed vanaf de start", vertelt Nuis. "Ik had gewoon vleugels. een super rit en een goeie tijd."Verweij, sinds een paar weken de houder van het Nederlandse record op de schaatsmijl (1.41,63), eindigde in 1.43,54. Alleen de Rus Denis Joeskov was in de Friese schaatstempel in februari 2015 sneller dan Nuis: 1.43,36.Koen Verweij lijkt in Zuid-Korea de voornaamste tegenstander te worden, maar Nuis heeft er vertrouwen in. "Ik heb meer basis dan Koen denk ik en ik heb de afgelopen wedstrijden een meer stijgende lijn te pakken dan hem. Maar we gaan het gewoon zien."