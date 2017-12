Finalisten Protos Weering bekend

Deel dit artikel:











VOETBAL - SC Elim is de meest verrassende club in de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Nog nooit eerder wist de zaterdagvierdeklasser zich te plaatsen voor de eindronde van het prestigieuze toernooi.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De andere finalisten zijn MSC, SVBO zondag, De Weide en de winnaar van vorig jaar Noordscheschut.



vv Emmen, DZOH, HZVV, Dedemsvaart en Dalen eindigden als tweede in de poule en die ploegen mogen woensdag in de tussenronde uitvechten wie de zesde en laatste finalist gaat worden.



