Alcides wint Jan Bralten toernooi

Alcides won de 30e editie van het Jan Bralten Futsal toernooi in Meppel

VOETBAL - Alcides is winnaar geworden van het Jan Bralten/Stadtmüller Futsal toernooi. De geel-zwarten versloegen in de finale, na strafschoppen, d'Olde Veste'54. Na twee keer tien minuten stond het 1-1. Derde werd Flamingo uit Leeuwarden. MSC eindigde als vierde.

Er deden in totaal tien teams mee aan de 30e editie van het Meppeler toernooi.Ryan Luyckx (Alcides) tot beste speler uitgeroepen. Hij maakte ook het mooiste doelpunt van het toernooi in het duel tegen FC Emmen. Xander Jager van Alcides werd bekroond tot beste keeper en Nick Kuiper (d'Olde Veste'54) was met 16 treffers de meest productieve speler.