Finalisten Kerstfutsaltoernooi Gieten bekend

VOETBAL - LTC, VAKO, Hoogezand, WVV zondag, WVV zaterdag en Wildervank zijn de finalisten van het 36e Kerstzaalvoetbaltoernooi van vv Gieten. Deze zes bepalen zaterdag 6 januari welke club opvolger wordt van SC Emmeloord, dat zonder opgave van reden verstek liet gaan in de 1e ronde.

Het toernooi startte woensdag 20 december met 24 teams, verdeeld over vijf poules.De finale-avond wordt afgewerkt in twee poules van drie teams, waarna de nummers 3 van beide poules strijden om plek 5 en 6, de nummers twee om de 3e en 4e plaats, waarna de poulewinnaars gaan uitmaken welke club het toernooi gaat winnen.De poule-indeling is als volgt:poule A: LTC, Wildervank en VAKOpoule B: WVV zaterdag, WVV zondag en HoogezandDe eerste wedstrijd, LTC - Wildervank,begint om 19.00 uur. De finale staat gepland om 22.16 uur.De organiserende vereniging, vv Gieten, ontbreekt dus zelf in de finale. In de laatste wedstrijd van de halve finalepoule had de zondagderdeklasser aan een gelijkspel voldoende tegen Wildervank, maar de Groninger club won met 5-4.