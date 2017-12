Van Meel trainer Noordscheschut, VKW kiest Nibbelke en Mulder naar ZZVV

VOETBAL - Marc van Meel volgt André Mulder op als hoofdtrainer van vv Noordscheschut. De oefenmeester uit Groningen is dit seizoen clubloos, maar stond vorig jaar aan het roer bij PKC'83. Bas Nibbelke wordt de nieuwe trainer van zondagtweedeklasser VKW. Nibbelke, die zijn trainersloopbaan begon bij De Weide, is bezig aan zijn derde seizoen bij SC Lutten.

Rick Mulder wordt de nieuwe hoofdtrainer van ZZVV. De 45-jarige inwoner van Hoogeveen neemt na het lopende seizoen het stokje over van Jaap Scholing.Mulder was eerder actief bij verschillende BVO’s. Zo werkte hij in de jeugdopleidingen van FC Emmen en FC Groningen en was hij werkzaam als hoofdtrainer van de vrouwen van SC Heerenveen. De laatste seizoenen was Mulder trainer van vv Havelte en vv Avereest.De nieuwe oefenmeester van Noordscheschut, Marc van Meel, was eerder werkzaam bij o.a. The Knickerbockers, BV Veendam, Viboa, HFC'15 en PKC`83. Hij heeft veel zin om bij de Schutters aan het werk te gaan. “Het is allemaal vrij snel gegaan, na het eerste contact zijn we snel om tafel gegaan. Mijn gevoel was eigenlijk direct goed bij de club en de mensen. Na een paar prettige gesprekken met de TC, spelersraad en Bestuur waren we er snel uit. Noordscheschut is een mooie dorpsclub die op een goed niveau speelt en heeft een trouwe achterban bij zowel uit als thuiswedstrijden."De 36-jarige Bas Nibbelke wordt bij de club uit Westerbork de opvolger van Jan Wielink die de club na drie seizoenen verruilt voor Raptim.Rick Mulder, die dit seizoen geniet van een tussenjaar, is zeer verheugd met zijn aanstelling bij zaterdagderdeklasser ZZVV. “Dit is een club met ambitie, die heb ik zelf ook. Daarnaast is het een nog jonge spelersgroep, dat past goed bij mijn kwaliteiten als opleider. Ik wil graag spelers beter maken.” Het komende half jaar zal Mulder gebruiken om de kwaliteiten van de spelers in beeld te brengen. “Ik zal de wedstrijden van het eerste en tweede elftal en natuurlijk ook die van Jong ZZVV en JVZ-19 bekijken om straks goed geïnformeerd aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.”