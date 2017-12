Deel dit artikel:











Gestolen auto brandt volledig uit in Assen Van de auto is niets meer over (foto: Persbureau Meter) De auto bleek te zijn gestolen (foto: Persbureau Meter) Van de auto is niet veel meer over (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de Amelte in Assen is vannacht een auto in vlammen opgegaan.

Toen de hulpdiensten daar aankwamen, bleek er niemand meer bij de auto te zijn. Volgens de politie is de auto gestolen van een erf aan de Vallei en daarna vermoedelijk in brand gestoken.



Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden en mensen bij de brandende auto weg zagen lopen. Ze zouden daarna in een andere auto zijn vertrokken.