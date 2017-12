Mellany is zonder medische hulp bevallen door sluiting verloskunde Emmen

NIEUW-AMSTERDAM - De vorige bevalling van Mellany Ellen-Smit ging al niet soepel, maar de tweede overtrof alles. Ze moest thuis bevallen, zonder medische hulp, omdat ze niet bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen terecht kon.

"Dit is wel bijzonder, dat je op deze manier samen je kind op de wereld zet", zegt de jonge moeder.Het Scheper Ziekenhuis had Ellen-Smit beloofd dat er een ander ziekenhuis voor haar gezocht zou worden, maar uiteindelijk kwam dat telefoontje te laat.Smit kreeg weeën en belde het ziekenhuis. Daar kon ze niet terecht, vanwege de sluiting van de afdeling verloskunde . "Ik werd uiteindelijk gebeld en kon in een ander ziekenhuis terecht. Toen voelde ik het hoofdje van het kindje er al uit komen", vertelt ze. Ze zijn weer naar binnen gegaan. Haar man Martijn heeft Mellany op de bank gelegd en haar geholpen met de bevalling. "Mijn man en ik hebben zonder enige hulp van anderen onze dochter Manita ter wereld gebracht."Martijn is erg onder de indruk van de bijzondere bevalling. "Het was heel apart", vertelt de man van Mellany. "Het kwam veel later bij mij door hoe het allemaal gegaan is."Bij Mellany's eerste kind Mieke bleef de placenta hangen. Dat gebeurde vrijdag ook bij de bevalling van Manita. "Ik ben na de bevalling uit Nieuw-Amsterdam opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis in Hardenberg gebracht", vertelt Smit. "Daar kreeg ik te horen dat dit soort bevallingen in 75% van de gevallen fout gaat." Moeder en dochter maken het inmiddels goed.Treant Zorggroep, waar het Scheper Ziekenhuis onder valt, betreurt de situatie. "We vinden het jammer dat de ouders het gevoel hebben dat ze niet op tijd van advies zijn voorzien", laat Henk Heeringa namens Treant Zorggroep weten. "Volgens onze informatie is er spoedig teruggebeld, zijn de ouders van advies voorzien en konden ze in Hardenberg terecht."Treant kan verder niet ingaan op individuele situaties. "Feit is dat de zwangeren in de regio een brief hebben ontvangen hoe te handelen nu er tijdelijk niet meer in het ziekenhuis in Emmen kan worden bevallen. Ook hebben huisartsen en verloskundigen hierover informatie gekregen. Zij kunnen iedereen van het juiste advies voorzien. Per situatie is dat verschillend", schrijft Heeringa van Treant in de verklaring.