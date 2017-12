Deel dit artikel:











Nat en druilerig weer met Oud en Nieuw Mensen die buiten vuurwerk willen afsteken, moeten rekening houden met regen (foto: ANP / Koen van Weel)

ASSEN/EELDERWOLDE - Oud en Nieuw verloopt dit jaar nat en druilerig. Dat verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Vanochtend valt er wat motregen en staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Maar vanmiddag wordt het anders. "Dan regent het harder en zijn er windvlagen tot 65 kilometer per uur. Geen goed nieuws voor de carbidschieters", zegt hij. "Vanavond is het ook bewolkt en valt er lichte regen. Maar na 22.00 uur wordt het droger."



Dat betekent dat het tijdens de jaarwisseling wisselend droog is, maar in Oost-Drenthe kan er nog een bui overtrekken. Het is relatief warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen van zo'n 7 à 8 graden, maar door de harde wind voelt het fris aan. In de loop van de nacht trekken er opnieuw buien over Drenthe en blijft het onstuimig.