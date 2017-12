Deel dit artikel:











Anice Das definitief naar de Spelen Schaatsster Anice Das (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Het was nog even spannend. Maar Anice Das mag naar de Olympische Spelen van Pyeongchang. Op haar 32e verjaardag werd het nieuws vandaag bekrachtigd tijdens een persconferentie van de KNSB.

Geschreven door Karin Mulder

Das won donderdag de 500 meter tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf. Maar omdat er maar tien Nederlandse vrouwen naar de Spelen mogen, heeft de KNSB een selectievolgorde bepaald. Die volgorde is gebaseerd op het internationale succes per afstand. En omdat Nederland niet veel presteert op de 500 meter, stond deze afstand onderaan in de selectievolgorde.



Omdat Ireen Wüst en Marrit Leenstra zich op meerdere afstanden hebben geplaatst, mag ook Das mee naar Zuid-Korea.



Das groeide na haar adoptie uit India samen met haar tweelingzus op in Assen. Voor het schaatsen verhuisde ze later naar Heerenveen.



Nuis op 1.000 en 1.500 meter

Kjeld Nuis is ook officieel aangewezen voor de 1.000 meter en de 1.500 meter. Kaj Verbij, die met een liesblessure uitgevallen is tijdens het toernooi, krijgt een aanwijsplaats voor de 1.000 meter. Dat gaat ten koste van zijn teamgenoot Thomas Krol.