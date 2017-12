Politie zoekt in duinen bij Castricum naar vermiste vrouw uit Emmen

EMMEN - In het Noord-Hollandse Castricum heeft de politie gisteravond gezocht naar de 43-jarige vermiste Fiona Meiland uit Emmen.

Volgens NH Nieuws zochten de politie, brandweer, reddingsbrigade en boswachters in de duinen en bossen naar de vrouw. Maar zonder succes. "We gaan nu kijken hoe we dit verder gaan aanpakken", zegt een politiewoordvoerder tegen de omroep.De vrouw werd op 19 december voor het laatst gezien, toen ze in Heiloo een klooster verliet. De dag ervoor kwam ze voor een zogeheten retraite in het klooster.Ze zou eergisteren weer thuis moeten zijn, maar daar is ze niet aangekomen. Vermoed wordt dat ze met een bus naar Castricum is gereisd. Volgens NH Nieuws gaf haar telefoon voor het laatst een signaal in de buurt van camping Bakkum. Haar moeder denkt dat ze naar de duinen is gegaan en maakt zich ernstig zorgen, schrijft Zoek Je Mee op Facebook.Meiland woont in Emmen in een complex voor beschermd wonen. Ze lijdt aan de bindweefselziekte melorostose en is daardoor slecht ter been. De vrouw is ongeveer 1.55 meter lang en heeft donkerbruin, kort, krullend haar. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw-witte rok, blauwe trui, witte jas en witte gympen.