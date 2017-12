Bloemen en knuffels voor overleden brandslachtoffertjes Emmen

EMMEN - Een dag na de fatale woningbrand in Emmen hebben buurtbewoners bloemen en knuffels neergelegd voor het huis. Ook zijn er kaarsjes aangestoken.

Gisterochtend kwamen een broertje (6) en zusje (5) bij de brand aan de Laan van de Marel om het leven . Beide ouders liggen nog in het ziekenhuis. De brand heeft veel impact in de buurt. De gemeente Emmen regelt slachtofferhulp als mensen daar behoefte aan hebben.Ook zijn buren een inzamelingsactie begonnen. Via de site doneeractie.nl roepen ze mensen op om geld te storten, zodat de ouders 'hun leven weer kunnen opbouwen'. Inmiddels is er bijna 60.000 euro gedoneerd.