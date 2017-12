Dit is volgens jullie de mooiste Instagramfoto van 2017

Het is oudejaarsdag: tijd om de mooiste Instagramfoto van 2017 bekend te maken. Vorige week lieten wij weten wat de 9 meest gelikete foto's van 2017 waren en openden wij de stembus.

En er is een winnaar. Met 510 stemmen werd deze foto gekozen. Gea van der Velde maakte dit winterse plaatje in het Baloërveld. Gefeliciteerd.De tweede plek is voor Richard van Rijswijk met 349 stemmen. Hij fotografeerde een roodborstje in de sneeuw. De derde plaats is ook een foto van een vogel. Jet fotografeerde een ijsvogel in het riet en kreeg daarvoor 138 stemmen.Wil je alle foto's terugkijken? Dat kan hier