Traditie van carbid knallen laat zich niet uitroeien De carbidknallers in Erica (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) De cursus voor kinderen in Odoorn (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ERICA/NOORDBARGE/ODOORN - Bijna overal in Drenthe wordt vandaag meegedaan aan de traditie van carbid schieten. In bijvoorbeeld alleen al de gemeente Emmen gebeurt dit op bijna 170 locaties.

Geschreven door Hielke Meijer

Maar door aanscherping van de controles op het naleven van de regels heeft de traditie voor velen wel een bijsmaak gekregen.



De gemeente Emmen kondigde aan elke toegestane knallocatie extra te controleren. Reden is het bezwaar dat een inwoner van Noordbarge maakte. Bij vijf knallende melkbussen moet de afstand tot de dichtstbijzijnde woning minimaal 50 meter zijn. Bij meer bussen is dat 75 meter.



Knallocatie verhuist

Zo is de carbidclub die jaarlijks knalde langs de vaart in Erica bij café The Spot noodgedwongen verhuisd naar de voetbalvelden van sportclub Erica. Café-eigenaar Hans Rohling begrijpt niet waarom dat nodig is. Onveilige situaties hebben zich volgens hem nooit voorgedaan. Rohling denkt dat hij volgend jaar wel terug is op de oude locatie bij zijn café midden in Erica.



Beperkt tot vijf bussen

De carbidclub in Noordbarge heeft het aantal melkbussen beperkt tot vijf. Vlakbij die locatie woont de man die de gemeente aanzette tot strengere controle. Maar het feestje op de brink in het dorp is er niet minder om. Er is een tent waar bezoekers oliebollen en een drankje kunnen krijgen. In een melkbus kunnen bezoekers een vrijwillige bijdrage doen waarmee alle kosten worden gedekt.



Carbiddiploma

De traditie laat zich niet zomaar opzij zetten. In Odoorn bijvoorbeeld is de jeugd van tien tot twaalf jaar uitgenodigd voor een cursus veilig carbid knallen. Vrijwillligers van de BOCK-campagne nemen er de tijd voor. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Zij willen de traditie behouden.



De BOCK-campagne is een paar jaar geleden opgezet vanuit de brandwondenpoli in het Martini-ziekenhuis in Groningen. Medewerkers leren kinderen hoe je met een blikje, een stukje carbid, oorbeschermers, een veiligheidsbril en wat gedragsregels geen gevaar loopt.



Na afloop krijgen de kinderen een certificaat uitgereikt en kunnen ze kijken naar de grote jongens. Behalve melkbussen heeft het carbidteam Odoorn ook een meterslange pijpen die bij elke knal vervaarlijk opspringen.